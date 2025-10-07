Irpinia scatta la sospensione notturna dell’acqua | coinvolti diversi Comuni

AVELLINO – 7 ottobre 2025 — L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una notevole e prolungata diminuzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in diversi Comuni della provincia di Avellino.Gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

