Negli ultimi 30 giorni nella Bergamasca abbiamo scritto di alcune morti che ci hanno interrogato come cronisti. La centenaria deceduta da un anno, sepolta sotto le coperte e vegliata dalla figlia. Il clochard morto sotto il porticato della chiesa di San Marco in città. Il 49enne di Berbenno scomparso da 17 giorni e ritrovato cadavere in un’auto a Boltiere. Lo studente universitario scomparso la scorsa primavera e rinvenuto senza vita in un bosco di Bottanuco. Infine, il corpo del 48enne ritrovato alla Trucca. In un’epoca di immagini istantanee, sempre connessi con tutti, ci siamo trovati a raccontare di abbandoni, di solit udini, di malattie mentali che emarginano e annullano le persone nel tempo e negli spazi della nostra città e della nostra provincia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Iperconnessi, ma fragili e soli: così si vive e si muore oggi