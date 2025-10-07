Iper La grande i presenta Giro d’Italia in 100 Vini | un viaggio-evento alla scoperta delle migliori etichette italiane a Il Centro di Arese

L’autunno si accende di sapore a IL CENTRO di Arese, dove dal 10 al 12 ottobre torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del vino e del buon bere: “Giro d’Italia in 100 Vini”. L’evento, firmato Iper La grande i, sarà un percorso enologico d’eccezione, un vero e proprio viaggio alla scoperta delle migliori etichette Grandi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net