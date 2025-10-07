Io Sono Rosa Ricci | ecco dove e quando vedere il film tratto da Mare Fuori in anteprima

La pellicola, tratta dal successo televisivo di Mare Fuori, arriverà nelle sale italiane a fine ottobre ma sarà possibile vederlo con un giorno d'anticipo per alcuni UCI Cinemas ha annunciato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e per i fan di Mare Fuori: arrivano le anteprime esclusive di Io sono Rosa Ricci, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci con protagonista Maria Esposito, la giovane attrice che ha conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua intensità. Le prevendite sono già aperte, mentre l'uscita ufficiale del film nelle sale è fissata per giovedì 30 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

