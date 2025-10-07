Io sono colpevole Gaza | il silenzio ci rende complici il nuovo libro di Vauro Ecco in esclusiva vignette prefazione di Francesca Albanese e postfazione di Moni Ovadia
«Io sono colpevole di tutto quello che sta accadendo di questo inenarrabile, indescrivibile massacro. Sono colpevole perché non sto facendo abbastanza. Sono colpevole perché a volte il dolore che questo mi provoca mi ferma, mi rende immobile. Sono colpevole e non sono ebreo, quindi non c’è un ebreo che sia più colpevole di me». Inizia così l’ultima opera di Vauro Senesi, in arte Vauro, in libreria da domani con “Io sono colpevole. Gaza: il silenzio ci rende complici” per Compagnia editoriale Aliberti. Il volume, impreziosito dalla prefazione di Francesca Albanese e dalla postfazione di Moni Ovadia, contiene due lunghi inserti di vignette che raccontano l’attacco alla Striscia di Gaza e una lunga intervista dell’ editore Francesco Aliberti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
