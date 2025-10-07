Io e ministri accusati di genocidio a Corte Penale Meloni affonda la sinistra | Cerca golpe non voti

Ilfogliettone.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni Minacce di morte quotidiane, una denuncia senza precedenti alla Corte Penale Internazionale per “concorso in genocidio” e l’accusa diretta alla sinistra di aver creato un clima politico “imbarbarito” che rischia di sfuggire di mano. È l’allarme lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la registrazione di ‘Porta a porta’, che andrà in onda stasera, dove ha denunciato quello che definisce “un caso unico a livello mondiale e nella storia”: la denuncia all’Aja contro di lei e i ministri Crosetto, Tajani e Cingolani. “Non faccio in tempo a segnalarle”, ha dichiarato la premier riferendosi alle minacce ricevute, puntando il dito contro chi alimenta questo clima con accuse gravissime. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

io e ministri accusati di genocidio a corte penale meloni affonda la sinistra cerca golpe non voti

© Ilfogliettone.it - “Io e ministri accusati di genocidio a Corte Penale”. Meloni affonda la sinistra: “Cerca golpe, non voti”

In questa notizia si parla di: ministri - accusati

“Io e i ministri accusati di genocidio alla Corte Penale”. Meloni accusa la sinistra: “Cerca golpe, non voti”

io ministri accusati genocidioMeloni: «Io e altri ministri denunciati per concorso in genocidio. Infiltrati alle manifestazioni? Tesi riduttiva» - La premier ospite a Cinque minuti di Bruno Vespa: «Temo un clima che si sta imbarbarendo, non conto più le minacce di morte» ... Secondo unionesarda.it

Meloni: “Denunciata con miei ministri per concorso in genocidio alla CPI” - La premier, parlando a "Porta a porta", ha detto: "Io, i ministri Crosetto e Tajani e credo l'ad di Leonardo, Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocid ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Io Ministri Accusati Genocidio