Io e i ministri accusati di genocidio alla Corte Penale Meloni accusa la sinistra | Cerca golpe non voti
Giorgia Meloni Minacce di morte quotidiane, una denuncia senza precedenti alla Corte Penale Internazionale per “concorso in genocidio” e l’accusa diretta alla sinistra di aver creato un clima politico “imbarbarito” che rischia di sfuggire di mano. È l’allarme lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la registrazione di ‘Porta a porta’, che andrà in onda stasera, dove ha denunciato quello che definisce “un caso unico a livello mondiale e nella storia”: la denuncia all’Aja contro di lei e i ministri Crosetto, Tajani e Cingolani. “Non faccio in tempo a segnalarle”, ha dichiarato la premier riferendosi alle minacce ricevute, puntando il dito contro chi alimenta questo clima con accuse gravissime. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
