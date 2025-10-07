Io Canto Family le anticipazioni di mercoledì 8 ottobre

“ Io Canto Family ”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Mercoledì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5, prosegue l’avvincente gara di “ Io Canto Family ”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. In questa puntata cambia lo schema di gioco: a sfidarsi saranno due squadre, la prima capitanata dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, la seconda guidata da Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, dieci coppie di concorrenti si affronteranno in veri e propri scontri diretti. Cinque coppie accederanno subito alla prossima puntata, mentre le altre andranno al ballottaggio: tre proseguiranno e due dovranno lasciare il programma. 🔗 Leggi su 361magazine.com

