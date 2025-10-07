Io Canto Family 2025 puntata 8 novembre due squadre si sfideranno

Prosegue l’avvincente gara di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, e in questa puntata cambia lo schema di gioco. Mercoledì 8 ottobre, in prima serata su Canale5, prosegue l’avvincente gara di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. In questa puntata cambia lo schema di gioco: a sfidarsi saranno due squadre, la prima capitanata dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, la seconda guidata da Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, dieci coppie di concorrenti si affronteranno in veri e propri scontri diretti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

