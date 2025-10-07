Inviata ‘Fuori dal coro’ aggredita a Treviso durante servizio su baby gang
(Adnkronos) – Aggressione ai danni della giornalista Cristina Autore, inviata a Treviso dalla trasmissione di Retequattro 'Fuori dal coro' per un servizio sulle baby gang. Mentre la reporter stava intervistando due giovani, un gruppo di adolescenti ha iniziato a gridarle contro e a lanciare bottiglie contro di lei e la troupe. La giornalista è stata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
