Investito morì dopo cinque giorni di agonia per il giudice non c' è stata omissione di soccorso

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque giorni d'agonia nel reparto di Rianimazione del “Bufalini” di Cesena Gabriele Mariotti, 93enne di Rimini, era morto a causa delle lesioni riportate in un incidente avvenuto il primo dicembre del 2023 quando, attraversando la strada, era stato colpito e scaraventato sull'asfalto da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

