Investito mentre attraversa la strada muore in ospedale

Quotidianodipuglia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da una macchina ieri sera a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il malcapitato, stando a quanto si è appreso, poco dopo le 22 stava. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

investito mentre attraversa la strada muore in ospedale

© Quotidianodipuglia.it - Investito mentre attraversa la strada, muore in ospedale

In questa notizia si parla di: investito - attraversa

Tragedia sulla Nettunense: Litterio Tranchina, pensionato di Aprilia, perde la vita investito mentre attraversa la strada

Investito mentre attraversa le strisce pedonali

Investito da un'auto mentre attraversa, ferito 74enne

investito mentre attraversa stradaInvestito mentre attraversa la strada, muore in ospedale - Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da una macchina ieri sera a Martina Franca, in provincia di Taranto. Scrive msn.com

investito mentre attraversa stradaNapoli, investito 16enne mentre attraversa in via Foria: è grave in ospedale, rischia la vita - Un 16enne è stato investito a via Foria, all’incrocio con via Carbonara. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Investito Mentre Attraversa Strada