Investito dall’auto che esce dal parcheggio ferito pedone di 85 anni

San Casciano, 7 ottobre 2025 – Era uscito da casa e aveva attraversato la strada dalla parte opposta, quando una macchina che stava uscendo dal parcheggio, l’ha urtato. L’uomo è così caduto malamente sull’asfalto. E’ successo poco prima delle 9 di martedì 7 ottobre in via Fratelli Rosselli all’altezza del fontanello del Bardella. L’uomo alla guida si è subito prestato a soccorrere il pedone 85enne. Dall’appartamento si è subito affacciata la moglie e il figlio che si sono precipitati in strada. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato un’ambulanza della Misericordia di San Casciano con infermiere e volontari che si sono adoperati per stabilizzare l’uomo per poi portarlo all’Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri in codice giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

