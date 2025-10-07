Investe anziano sulle strisce e fugge É caccia al pirata ma c’è la targa

di Monica Autunno VAPRIO D’ADDA Investe un anziano sulle strisce pedonali e scappa. La vittima, un vapriese di 84 anni subito soccorso, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita. E’ caccia al pirata, che sedeva al volante di una Fiat Punto. Dopo l’impatto con il pedone, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito la sua corsa sul rettilineo di via Mazzini, a fianco alla chiesa, e ha fatto perdere ogni traccia. La situazione è in rapida evoluzione, le telecamere di videosorveglianza avrebbero dato un valido aiuto e l’identificazione del conducente dell’auto investitrice sarebbe già cosa fatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investe anziano sulle strisce e fugge. É caccia al pirata, ma c’è la targa

