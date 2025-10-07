Il sindaco pedagogista ci mancava. Per fortuna è arrivato Francesco Vincenzi, primo cittadino di Inverigo che ha difeso gli incoscienti, ingenui e innocenti bambini del suo paese da quegli orribili insegnanti estremisti pacifisti e pertanto sicuramente comunisti che hanno strumentalizzato decine di minori parlando addirittura di pace. Anziché insegnare in maniera neutrale a scrivere, leggere e far di conto, a imparare l’altezza dei monti della Lombardia e la lunghezza del fiume Po, questi facinorosi maestri della scuola primaria “Don Gnocchi” – forse pensando stupidamente che esiste (va) la libertà d’insegnamento – si son messi nelle classi a lavorare sul tema della pace, magari spiegando anche la guerra tra Palestina e Israele o quella tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inverigo, il sindaco fa togliere lo striscione per la pace da una scuola primaria: credo dovremmo dare il voto ai bambini