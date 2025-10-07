Inverigo il sindaco fa rimuovere lo striscione Pace da una scuola
Uno striscione rosso e bianco e una sola parola: “Pace”. Lo scorso venerdì 3 ottobre sulla recinzione della scuola primaria “Don Gnocchi” di Inverigo, in provincia di Como, è apparso un cartello realizzato dagli alunni. Appeso all’esterno dell’edificio, la scritta era rivolta verso il parcheggio affinché fosse visibile anche al di fuori della scuola. Ma in poche ore il sindaco Francesco Vincenzi l’ha fatta rimuovere. Contro la decisione sono intervenuti diversi genitori e la minoranza consiliare “Inverigo 2021”, che ha espresso in un comunicato “ convinto dissenso nei confronti di una decisione amministrativa che di fatto impedisce l’adesione a un principio universale oltre che costituzionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
