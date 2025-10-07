Abbiamo seguito lo scrittore Bernardo Notarangelo durante tutte le fasi della XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, che lo visto vincitore ex equo con Marco Steiner. Eravamo già stati conquistati dall’opera con cui ha partecipato al Torneo, lo splendido libro di viaggio “Un viaggiatore sovrappeso in Iran”. Conoscendolo di persona, abbiamo potuto apprezzare anche la sua competenza, la sua curiosità per tutto ciò che è vita e – non ultimo – il suo senso dell’umorismo. Notarangelo, o come ormai ci piace chiamarlo il Viaggiatore Sovrappeso, ha gentilmente accettato di fare una chiacchierata sul suo libro, spaziando anche su tanti altri temi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Intervista al Viaggiatore Sovrappeso, l'uomo che ha voluto raccontare il suo Iran