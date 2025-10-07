Interventi di tutela sugli alberi monumentali della Pilotta

Parmatoday.it | 7 ott 2025

Sono in corso in Piazzale della Pace interventi di conservazione e cura sugli alberi monumentali — il cedro e i platani di Maria Luigia — finalizzati alla loro tutela. Gli esemplari sono iscritti all’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI), che comprende alberi ad alto fusto di particolare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

