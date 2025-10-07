Interdetta area mercatale ex Inapli | criticità strutturali e disagi per i commercianti
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Diego Rachiero, consigliere comunale di Attiva Brindisi, in merito all’interdizione dell'area mercatale ex Inapli.L’interdizione di parte dell’area mercatale “ex Inapli” destinata ai coltivatori diretti, a seguito del riscontro di cedimenti strutturali alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
