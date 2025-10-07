Inter Zielinski verso l’addio? La Premier League chiama
Già nel corso dell’estate il suo nome risultava essere tra i possibili partenti, ma alla fine Piotr Zielinski è rimasto all’Inter. Il suo impiego anche con Cristian Chivu però non risulterebbe soddisfacente per l’ex Napoli che, a questo punto, potrebbe prendere in considerazione altre destinazioni. Il tecnico neraazzurro lo ha schierato da titolare anche nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga e lo ha inserito spesso e volentieri in alcuni spezzoni di partita in Serie A; tutto ciò, però, non sarebbe abbastanza. Stando a quanto riportato da Caughtoffside, il centrocampista polacco sarebbe finito nel mirino della Premier League, in particolar modo del Leeds United. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
