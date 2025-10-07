Inter Trevisani | Grandi passi avanti gioca il miglior calcio da anni

Il telecronista Riccardo Trevisani, ha commentato il momento dell’ Inter nel podcast Fontana di Trevi. CRESCITA – “Abbiamo detto tante volte che l’ Inter è una squadra che ha giocato bene ma è anche una squadra tanto forte. Quest’anno è più forte anche degli anni passati perché ha nelle punte qualcosa da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Trevisani: “Grandi passi avanti, gioca il miglior calcio da anni”

In questa notizia si parla di: inter - trevisani

Trevisani si sbilancia: «Lookman serve tanto all’Inter e penso che alla fine arriverà. Secondo me quella cifra può bastare»

Trevisani ottimista: «Lookman andrà all’Inter! Serve tanto»

Lookman-Inter, Trevisani: “Arriverà per poco meno di 50 milioni: elementi come lui assenti in rosa”

Trevisani: “Inter molto migliorata, gioca miglior calcio da 4 anni. Molto bene Chivu. E Sucic…” - X Vai su X

Riccardo Trevisani non ha dubbi su Pio Esposito: "Gli attaccanti arrivano con calma, se gioca nell'Inter significa che è forte" - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: “Leao ha fatto 60' in campionato e lo stiamo sfondando”. Non d’accordo Sabatini - Durante il programma tv Pressing si discute ancora del Milan di Allegri e del rendimento di Leao adesso e negli ultimi anni ... msn.com scrive

Akanji: "Inter? Tante offerte ma non volevo fare passi indietro". Poi la rivelazione sulla maglia di Vieri - All'Inter ritrova anche il suo connazionale Sommer: "Ci siamo sentiti e siamo entrambi felici di ritrovarci. Lo riporta corrieredellosport.it