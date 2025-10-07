La sosta Nazionali è arrivata e per l’Inter è tempo di riflessioni importanti, di tirare le somme di questo avvio di stagione. Dopo un inizio in salita, i nerazzurri sembrano aver trovato la quadra del cerchio e stanno risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, lanciando la sfida alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. In tal senso, la prossima gara con la Roma – in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico – diventa fondamentale. Un match estremamente delicato, contro un club che sta comandando la graduatoria in campionato e che non vuole smettere di sognare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Thuram punta il rientro: Roma nel mirino