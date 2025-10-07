Inter Thuram punta il rientro | Roma nel mirino
La sosta Nazionali è arrivata e per l’Inter è tempo di riflessioni importanti, di tirare le somme di questo avvio di stagione. Dopo un inizio in salita, i nerazzurri sembrano aver trovato la quadra del cerchio e stanno risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, lanciando la sfida alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. In tal senso, la prossima gara con la Roma – in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico – diventa fondamentale. Un match estremamente delicato, contro un club che sta comandando la graduatoria in campionato e che non vuole smettere di sognare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - thuram
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Thuram non tradisce l’Inter: “Ha rifiutato la Juventus”
Chi come Thuram ai gol della propria squadra del cuore? Fuori per infortunio, il francese ha seguito dagli spalti la gara tra Inter e Cremonese. A fine partita i nerazzurri hanno mostrato sui propri social la sua "pacata" reazione a uno dei 4 gol Poco stressa - facebook.com Vai su Facebook
.@Inter, Chivu: “Thuram? L’infortunio non è gravissimo, serve solo attendere un po’ di tempo. Giocherà Bonny? Vedremo domani, al 90% ho già deciso su chi affiancherà Lautaro. Titolari? Il “solito” non esiste, faccio quello che mi sento.” https://tinyurl.com/bd - X Vai su X
Fissata la DATA del rientro di Thuram: una mossa cambia tutto - In occasione di questa sosta per le nazionali, un giocatore dell’ Inter che non ha potuto come sempre rispondere alla chiamata del suo CT è stato Marcus Thuram. Come scrive passioneinter.com
Infortunio Thuram, tegola per Chivu: ecco quando può tornare - Brutte notizie per i nerazzurri, l'infortunio di Thuram sembra essere una cosa seria: la data del rientro spaventa Chivu ... spaziointer.it scrive