Inter-San Siro Marotta | Prima il rogito poi la fase progettuale

Inter e Milan sono pronti a firmare il rogito per San Siro e delle aree limitrofe, come ha confermato oggi il presidente nerazzurro, Beppe Marotta. FASE BUROCRATICA – “ Oggi abbiamo conquistato un posizionamento importante, cioè finalmente possiamo dire che possiamo costruire uno stadio nuovo. Un impianto che deve rispondere alle esigenze di modernità, nel rispetto dei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-San Siro, Marotta: “Prima il rogito, poi la fase progettuale”

