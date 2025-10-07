Inter parla Marotta | Ora dovremo procedere all’acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe poi il rogito Calciomercato? Senza le plusvalenze…

Calcionews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, le dichiarazioni del presidente Marotta: «Ora dovremo procedere allacquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe, poi.» Dal prestigioso hotel Principi di Savoia di Milano, dove ha preso parte come ospite alla presentazione del libro Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili di Stefano Boldrini, il presidente dell’Inter Beppe Marotta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter parla marotta ora dovremo procedere all8217acquisizione del vecchio san siro e delle aree limitrofe poi il rogito calciomercato senza le plusvalenze8230

© Calcionews24.com - Inter, parla Marotta: «Ora dovremo procedere all’acquisizione del vecchio San Siro e delle aree limitrofe, poi il rogito. Calciomercato? Senza le plusvalenze…»

In questa notizia si parla di: inter - parla

Leoni, l’Inter non lo molla. Parla Delprato: «Ha doti importanti, sempre focalizzato»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Ultimissime Inter LIVE: Hancko nuovo nome per la difesa, parla Marotta

inter parla marotta dovremoInter, Marotta: "Mastantuono-Real Madrid a 70 milioni, da noi massimo a 30. Senza plusvalenze i club italiani non avrebbero un bilancio adeguato" - Il momento vissuto dal calcio italiano è uno dei temi trattati dal presidente dell'Inter, tornato a parlare in occasione della presentazione del libro "Il calcio del futuro, tra intelligenza ... Si legge su msn.com

inter parla marotta dovremoColpo ‘alla Mbappe’, Marotta spiazza tutti prima di Inter-Slavia Praga - Slavia Praga: le dichiarazioni del presidente nerazzurro. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Parla Marotta Dovremo