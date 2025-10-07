Inter Nemanja Matic | La squadra di Chivu migliora passo dopo passo lui e Kolarov sanno su quali tasti puntare

L' Inter di Cristian Chivu sta piacendo a molti. In questo primo scorcio di campionato i nerazzurri hanno avuto uno scossone di orgoglio dopo i due schiaffi ricevuti tra Udinese e Juventus. Lautaro Martinez e compagni hanno dunque fatto quadrato e rimesso a posto le cose in Serie A con tre

Nemanja Matic e il ricordo delle lacrime di Dybala dopo la finale di Europa League "Paulo piangeva, ero dispiaciuto per lui e l'ho rincuorato. Siamo buoni amici. Quando l'ho visto in lacrime dovevo dirgli qualcosa. Gli ho detto: 'Questo è il calcio'"

Inter Sassuolo, attenzione a Matic! Il serbo già leader dei neroverdi.

Matic: "L'Inter ha qualità e giocatori per pressare di più nella metà campo avversaria. E con Chivu e Kolarov..."

Nemanja Matic, poi, è intervenuto sulla nuova generazione del calcio e come è cambiato il modo di vivere lo spogliatoio negli ultimi anni: "Penso che la nuova generazione giochi troppo alla playstation"