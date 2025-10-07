Inter Miami trovato l’erede di Jordi Alba | in arrivo l’esterno ex Real Madrid

Calcionews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Miami, finalmente trovato l’erede di Jordi Alba per la corsia di sinistra: in arrivo l’ex Real Madrid Sergio Reguilón L’Inter Miami di Lionel Messi si prepara a un nuovo colpo di mercato. Dopo l’addio di Jordi Alba, terzino sinistro spagnolo classe 1989 che ha chiuso la sua avventura in MLS dopo una carriera straordinaria . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter miami trovato l8217erede di jordi alba in arrivo l8217esterno ex real madrid

© Calcionews24.com - Inter Miami, trovato l’erede di Jordi Alba: in arrivo l’esterno ex Real Madrid

In questa notizia si parla di: inter - miami

Orlando V Inter Miami: squadre, statistiche, anteprima, previsione

I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto

Pronostico Cincinnati-Inter Miami: Messi e soci mettono la quarta

Inter, accordo trovato per il ripiego di Koné: arriva Diouf dal Lens - Niente Manu Koné dalla Roma, inseguito fino a qualche ora fa e che rappresentava l'obiettivo principale da regalare a Cristian ... Si legge su tuttosport.com

Inter Miami k.o. in finale di Leagues Cup, Suarez sputa su un membro dello staff di Seattle - Al termine della sfida tra Inter Miami e Seattle Sounders, infatti, è scoppiata una violenta rissa ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Miami Trovato L8217erede