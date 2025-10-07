Inter Miami trovato l’erede di Jordi Alba | in arrivo l’esterno ex Real Madrid
Inter Miami, finalmente trovato l’erede di Jordi Alba per la corsia di sinistra: in arrivo l’ex Real Madrid Sergio Reguilón L’Inter Miami di Lionel Messi si prepara a un nuovo colpo di mercato. Dopo l’addio di Jordi Alba, terzino sinistro spagnolo classe 1989 che ha chiuso la sua avventura in MLS dopo una carriera straordinaria . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - miami
Orlando V Inter Miami: squadre, statistiche, anteprima, previsione
I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto
Pronostico Cincinnati-Inter Miami: Messi e soci mettono la quarta
A pochi giorni dell’annuncio di Sergio Busquets, anche #JordiAlba , con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato che si ritirerà al termine della stagione con l'Inter Miami? #Sportitalia - X Vai su X
Lionel Andrés Messi Cuccittini è e sarà per sempre intramontabile Anche in MLS sta scrivendo pagine di storia indelebile e i numeri sono clamorosi: 100 gol+assist in appena 80 presenze con la maglia dell'Inter Miami Nella stagione in corso ha raggiunto - facebook.com Vai su Facebook
Inter, accordo trovato per il ripiego di Koné: arriva Diouf dal Lens - Niente Manu Koné dalla Roma, inseguito fino a qualche ora fa e che rappresentava l'obiettivo principale da regalare a Cristian ... Si legge su tuttosport.com
Inter Miami k.o. in finale di Leagues Cup, Suarez sputa su un membro dello staff di Seattle - Al termine della sfida tra Inter Miami e Seattle Sounders, infatti, è scoppiata una violenta rissa ... Secondo tuttomercatoweb.com