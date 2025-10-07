Inter Marotta lancia la stoccata ai club di Serie A

Le parole di Marotta sui bilanchi Le parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta in occasione della presentazione del libro ‘Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili’ di Stefano Boldrini. Marotta ha ripreso varie tematiche, a partire dell’approdo di Luka Modric in Serie A fino alla situazione del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Marotta lancia la stoccata ai club di Serie A

In questa notizia si parla di: inter - marotta

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90

Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta

#Inter, #Marotta: "#Mastantuono al Real Madrid per 70 milioni di euro, in Italia al massimo per 30 milioni. Senza #plusvalenze sul #calciomercato non avremmo bilanci adeguati" #RealMadrid https://calciomercato.com/liste/inter-marotta-mastantuono-real-madr - X Vai su X

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha palesato le difficoltà della società nerazzurra a livello finanziario: "Giornata tremenda" - facebook.com Vai su Facebook

Inter, nodo Lukaku: Pochettino lo vuole al Chelsea, Marotta lancia un messaggio - Cinque gol e tre assist nelle ultime quattro partite, doppietta decisiva nella vittoria di ieri col Sassuolo. Da calciomercato.com

Inter, Marotta 'lancia' Pio Esposito: "Ha tutto dalla sua, ottimista per noi e la Nazionale" - Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 4^ giornata di Serie A. Lo riporta tuttomercatoweb.com