Inter Marotta | Il nuovo stadio sarà moderno ed ecosostenibile la Serie A non è più l’Eldorado
La Serie A si trova palesemente in un periodo di transizione e agli occhi degli altri campionati risulta di una categoria inferiore. Le big italiane, però, stanno cercando di implementare alcuni aspetti per rimettersi al passo con LaLiga e la Premier League prime tra tutte. Inter e Milan, ad esempio, sono ad un passo della costruzione del nuovo stadio che sarà moderno e ispirato sicuramente alle più grandi strutture mondiali, data la progettazione affidata a Foster e Manica, personalità alla base del nuovo Wembley. Giuseppe Marotta, numero uno dell’Inter, ha toccato tutti questi argomenti ai margini della presentazione del libro “ Il calcio del futuro ” di Boldrini: “ Costruiremo un impianto nuovo: questo dovrà rispondere a delle esigenze di modernità e senso civico, etico e di una sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
