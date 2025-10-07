Inter Marinozzi sicuro | Chivu ha fatto bene in un particolare aspetto Akanji-Bastoni bella connessione

Nonostante la pausa per le nazionali, Cristian Chivu ha già puntato il mirino sulla Roma, prossima avversaria dell’ Inter in campionato. Nel frattempo è sempre più un’Inter a immagine e somiglianza del nuovo tecnico, che è stato capace di apportare le sue idee ad un sistema di gioco già collaudato. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Marinozzi sicuro: “Chivu ha fatto bene in un particolare aspetto, Akanji-Bastoni bella connessione”

In questa notizia si parla di: inter - marinozzi

Marinozzi critico: «L’Inter ha un grosso limite psicologico. La squadra ha bisogno di un cambiamento profondo»

Marinozzi: “Inter, svolta Akanji. Chivu ha trovato top lasciato da Inzaghi in staff e ha…” - X Vai su X

Andrea Marinozzi ci racconta com’è cambiata la sua preparazione alle telecronache: da una modalità standard giocatore per giocatore al guardare molte più partite possibili per creare link. Con un esempio lampante: il gol di Zalewski in Inter-Torino da mezz’a - facebook.com Vai su Facebook

Marinozzi: “Inter, svolta Akanji. Chivu ha trovato top lasciato da Inzaghi in staff e ha…” - Ospite a Fontana di Trevi, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato dell'inserimento di Akanji e del lavoro di Chivu ... Lo riporta msn.com

Chivu sul velluto, è un’Inter mai vista: così neanche quando fu Triplete - L’Inter contro la Cremonese ha vinto nettamente, infilando così il 5° successo consecutivo dopo le sconfitte con Udinese e Juventus, ma soprattutto ha segnato ancora 4 g ... Da tuttosport.com