Inter le ultime dall’amichevole con l’Atletico Madrid

Gli aggiornamenti dallamichevole con l’Atletico Non sarà una sosta come le altre per l’ Inter. Durante la prossima sosta per le nazionali, anche chi resterà a disposizione di  Cristian Chivu  vivrà una settimana particolare. I nerazzurri si recheranno a  Bengasi, in  Libia, dove  venerdì 10 ottobre   2025  disputeranno un’ amichevole  di prestigio contro l’ Atletico Madrid, organizzata in occasione dell’inaugurazione del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

