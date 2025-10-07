Inter il Napoli perde Lobotka | il centrocampista slovacco salterà la sfida contro i nerazzurri

Ilprimatonazionale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tegola in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte dovrà fare i conti con l’assenza prolungata del faro del centrocampo, Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, infatti, starà fuori per 30 giorni per uno stiramento. Lobotka salterà la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e il big match contro l’ Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter il napoli perde lobotka il centrocampista slovacco salter224 la sfida contro i nerazzurri

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il Napoli perde Lobotka: il centrocampista slovacco salterà la sfida contro i nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - napoli

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»

Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa

Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota

inter napoli perde lobotkaNapoli, problema muscolare per Lobotka: salta l’Inter - Il calciatore del Napoli si è fatto male nella gara contro il Genoa e essendosi procurato uno stiramento si parla di un mese di stop ... Come scrive msn.com

inter napoli perde lobotkaLobotka, fuori (almeno) un mese. Salta anche l’Inter - Nel pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali: le ultime ... Da ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Napoli Perde Lobotka