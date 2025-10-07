Inter il Napoli perde Lobotka | il centrocampista slovacco salterà la sfida contro i nerazzurri
Tegola in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte dovrà fare i conti con l’assenza prolungata del faro del centrocampo, Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, infatti, starà fuori per 30 giorni per uno stiramento. Lobotka salterà la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e il big match contro l’ Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Napoli, problema muscolare per Lobotka: salta l’Inter - Il calciatore del Napoli si è fatto male nella gara contro il Genoa e essendosi procurato uno stiramento si parla di un mese di stop ... Come scrive msn.com
Lobotka, fuori (almeno) un mese. Salta anche l’Inter - Nel pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali: le ultime ... Da ilnapolista.it