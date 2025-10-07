Inter, il notissimo conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, ha parlato bene del lavoro che Cristian Chivu sta facendo in nerazzurro. Durante l’ultima puntata del podcast Numer1, si è detto entusiasta del suo metodo di approccio e delle sue dichiarazioni alla stampa ENTUSIASMO PER CHIVU – “Io comincio ad essere pazzo di Chivu. Chivu mi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Giuseppe Cruciani: “Chivu mi ha fatto innamorare di questo”