Inter giocatori stregati da Chivu E che retroscena su Keita

Calciomercato.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I calciatori della squadra nerazzurra sono letteralmente affascinati dal carisma e dalle qualità del tecnico rumeno Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Cristian Chivu ha conquistato in brevissimo tempo lo spogliatoio dell’ Inter. Lo ha detto Acerbi, lo ha confermato Dimarco: il suo carisma si è percepito subito, fin dal primo allenamento. Un allenatore, Chivu, bravissimo con i campioni e con i giovani: in grado di rigenerare Calhanoglu e di impiegare più giocatori rispetto alla gestione Inzaghi. La vocazione della squadra è cambiata, gli allenamenti sono più intensi e i giorni di riposo diminuiti durante la sosta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

