Inter Dumfries | Le due finali di Champions mi rendono orgoglioso un’onore finire tra i primi 30 al mondo

I campionati si fermano per un momento per dare spazio alla consueta pausa Nazionali: anche l’Inter ha lasciato partire ben 13 giocatori che parteciperanno ad Amichevoli e Qualificazioni per i Mondiali e tra questi c’è anche Denzel Dumfries che dal suo ritiro con l’Olanda ha parlato della sua carriera ai microfoni di De Volkskrant: “ Quando rifletto sulla mia carriera, come mi è accaduto dopo la Cerimonia del Pallone d’Oro, sono orgoglioso di me stesso. Poi penso “Ben fatto, ottimo lavoro”. Essendo impegnati in così tante cose, a volte ti dimentichi da dove sei venuto. Se posso essere soddisfatto? Due finali di Champions League in tre anni con l’Inter, ecco cosa mi rende orgoglioso “. 🔗 Leggi su Forzainter.eu