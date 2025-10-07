Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha elogiato nuovamente il lavoro di Cristian Chivu all’Inter e il suo stile comunicativo. RIPRESA – “Cristian Chivu è stato il primo allenatore di vertice a finire in una buca, con due sconfitte nelle prime tre gare, e ne è riemerso con l’eleganza di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Condò su Chivu: “Si è ripreso la squadra con eleganza”