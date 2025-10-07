La sosta Nazionali è arrivata e l’Inter vuole tirare le somme di questo avvio di stagione. Dopo la sconfitta per 4-3 con la Juventus, i nerazzurri hanno inanellato una serie di 5 vittorie consecutive, avendo ritrovato così la retta via. L’obiettivo è quello di continuare su questa scia, dando un forte segnale alla concorrenza nella lotta per lo Scudetto. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico per la settima giornata di Serie A. Un match estremamente delicato, contro un cliente di alto rango che sta comandando la graduatoria di campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Capello sull’attacco: “Abbondanza da ammirare”