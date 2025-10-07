Inter caccia al post Acerbi | Ausilio guarda in casa Sassuolo

Forzainter.eu | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sosta Nazionali è arrivata anche in casa Inter, che può staccare momentaneamente la spina per poi pensare al rientro in campo. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico per la settima giornata di Serie A. Un big match estremamente delicato, contro la squadra che di fatto comanda la classifica. Al tempo stesso, però, i nerazzurri desiderano portarsi avanti in vista della sessione estiva di calciomercato. Il focus del direttore sportivo Piero Ausilio andrebbe al reparto difensivo, che in estate dovrebbe perdere almeno due elementi di spessore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter caccia al post acerbi ausilio guarda in casa sassuolo

© Forzainter.eu - Inter, caccia al post Acerbi: Ausilio guarda in casa Sassuolo

In questa notizia si parla di: inter - caccia

Bowen: «Rinnovo Inter Women? Mai dubbi! Ora a caccia di trofei»

Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT

Esposito, il Cagliari in vantaggio! Inter a caccia della cessione – Sky

Inter, casting per la difesa: fari puntati su Muharemovic e altri quattro - Con Acerbi e De Vrij in scadenza urge un cambio generazionale nel reparto arretrato nerazzurro ... Come scrive msn.com

inter caccia post acerbiInter, Upamecano e non solo: quanti nomi per il 2026! - Secondo Tuttosport, il centrale del Bayern Monaco rappresenta l’idea più intrigante per il futuro post- Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Caccia Post Acerbi