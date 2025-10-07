Inter Barella | Sempre sognato un gruppo così appartenenza è un valore importante
Tempo di nazionali e di un po’ di svago da parte dei calciatori dell’Inter arrivati ad acciuffare contro la Cremonese la quinta vittoria consecutiva. Ai microfoni di Inter TV, più precisamente del nuovo format Wheel Talks, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, Capitano e vicecapitano della squadra nerazzurra hanato diversi aspetti fondamentali della propria avventura all’Inter. Le parole del centrocampista italiano: “ Appartenenza è un concetto che all’Inter ho vissuto molto da vicino, perché tutti noi diciamo che l’Inter è una famiglia e dove c’è famiglia c’è appartenenza. È un valore che mi è stato trasmesso quando sono arrivato a Milano ddai “vecchi” ed ora tocca a noi trasmetterlo a chi arriva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
