Inter Atletico Madrid novità sull’amichevole! Chivu affronta gli spagnoli con una rosa ridotta Cristiano Ronaldo…

Inter News 24 Inter Atletico Madrid, tutto pronto per la prossima amichevole da disputare della formazione nerazzurra! Su CR7 invece.. Cristian Chivu si prepara per la sfida cruciale contro l’ Atletico Madrid con una rosa ristretta a 12 giocatori, supportata dai giovani dell’ Inter Under 23. Nonostante le difficoltà legate alla disponibilità limitata di uomini, l’allenatore rumeno è determinato a far fronte agli impegni con il massimo impegno. L ’ Inter sta affrontando un periodo intenso con il doppio impegno tra campionato e Champions League, e questa partita rappresenta un momento decisivo per il futuro della squadra in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atletico Madrid, novità sull’amichevole! Chivu affronta gli spagnoli con una rosa ridotta, Cristiano Ronaldo…

In questa notizia si parla di: inter - atletico

Chivu, Palombo e quel legame speciale con Rapetti: la curiosità sul preparatore atletico dell’Inter!

Calciomercato Atalanta, Atletico Madrid e Inter pronte all’assalto da 50 milioni per Ademola Lookman

Inter-Atletico Madrid, stessi obiettivi di mercato. Uno ha già scelto! – Sky

SPERANZA THURAM, torna già con la ROMA? INTER-ATLETICO: chi è a disposizione di CHIVU. LAUTARO... GUARDA IL VIDEO ?https://youtube.com/watch?v=wk3LTVa7_Fc… - X Vai su X

Ad ottobre l'amichevole in Libia tra Atletico Madrid e Inter ? I Colchoneros presentano così la sfida - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Atletico Madrid, lo stadio scelto è incredibile: è ufficiale - Tra oggi e domenica in campo la sesta giornata di campionato: Inter impegnata domani pomeriggio a San Siro con la Cremonese. Scrive spaziointer.it

Inter, amichevole con l’Atletico Madrid durante la sosta: la strana location - Inter, amichevole con l’Atletico Madrid durante la sosta: la strana location del test match tra le due squadre di Champions League Una missione che va oltre il calcio. Secondo calcionews24.com