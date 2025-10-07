Inter Atletico Madrid la squadra di Chivu riprende gli allenamenti in vista del match | tutto pronto per l’amichevole di lusso
Inter News 24 Inter Atletico Madrid, dopo due giorni di riposo il gruppo nerazzurro si prepara per la trasferta in Libia: tutti i dettagli da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu riprende oggi gli allenamenti alla Pinetina, dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore rumeno. Il gruppo sarà però dimezzato, con 13 giocatori chiamati dalle rispettive nazionali. A lavorare con Chivu ci saranno i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, insieme ai difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios. In mezzo al campo, Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan, con Bonny come unica punta. Marcus Thuram, alle prese con il recupero fisico a seguito di un infortunio alla coscia contro lo Slavia Praga, non parteciperà alla seduta. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - atletico
Chivu, Palombo e quel legame speciale con Rapetti: la curiosità sul preparatore atletico dell’Inter!
Calciomercato Atalanta, Atletico Madrid e Inter pronte all’assalto da 50 milioni per Ademola Lookman
Inter-Atletico Madrid, stessi obiettivi di mercato. Uno ha già scelto! – Sky
SPERANZA THURAM, torna già con la ROMA? INTER-ATLETICO: chi è a disposizione di CHIVU. LAUTARO... GUARDA IL VIDEO ?https://youtube.com/watch?v=wk3LTVa7_Fc… - X Vai su X
Ad ottobre l'amichevole in Libia tra Atletico Madrid e Inter ? I Colchoneros presentano così la sfida - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole in Libia - Come annunciato nei giorni scorsi, l’ Inter il prossimo venerdì 10 ottobre 2025 sarà protagonista in Libia di un’amichevole contro l’ Atletico Madrid del Cholo Simeone. Scrive passioneinter.com
Amichevole Inter-Atletico: fissata la partenza per la Libia - Dopo l’ufficialità dei giorni scorsi, l’ Inter dovrà disputare il prossimo venerdì un’insolita amichevole in Libia contro l’ Atletico Madrid nel bel mezzo della pausa per le Nazionali. Riporta passioneinter.com