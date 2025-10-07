Inter Atletico Madrid la squadra di Chivu riprende gli allenamenti in vista del match | tutto pronto per l’amichevole di lusso

Inter News 24 Inter Atletico Madrid, dopo due giorni di riposo il gruppo nerazzurro si prepara per la trasferta in Libia: tutti i dettagli da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu riprende oggi gli allenamenti alla Pinetina, dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore rumeno. Il gruppo sarà però dimezzato, con 13 giocatori chiamati dalle rispettive nazionali. A lavorare con Chivu ci saranno i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, insieme ai difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios. In mezzo al campo, Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan, con Bonny come unica punta. Marcus Thuram, alle prese con il recupero fisico a seguito di un infortunio alla coscia contro lo Slavia Praga, non parteciperà alla seduta. 🔗 Leggi su Internews24.com

