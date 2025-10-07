Inter altro che rimpianto | zero gol e zero assist per l’ex nerazzurro numeri da incubo

I dati non mentono: la partenza dell’attaccante è stata inevitabile, ma nemmeno il nuovo campionato gli ha portato fortuna Sembrava l’occasione perfetta per il riscatto, ma ancora una volta il flop è dietro l’angolo. Questa la storia di uno degli ex nerazzurri, che ha lasciato Milano per tornare a brillare in Sudamerica, la sua terra. Purtroppo, però, le aspettative non sono state rispettate. C’è chi lo chiama ancora il Tucu, ma per i supporter del suo nuovo club, il Botafogo, il conosciuto soprannome non sembra bastare per giustificarne l’acquisto. Si, parliamo di Joaquin Correa, 31 anni,  rientrato a disposizione di Davide Ancelotti dopo uno stop per problemi muscolari. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

