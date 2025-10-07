Inter Akanji da riscattare | Pavard la chiave

Forzainter.eu | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, la sosta Nazionali è arrivata nel migliore dei modi per l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a risalire la china della classifica dopo un avvio complicato e desiderano rimanere su questa retta via. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico per la settima giornata di Serie A. Un duello che può dire tanto sul prosieguo dell’annata, contro una squadra che comanda la graduatoria in questo momento. Al tempo stesso, però, la Beneamata starebbe iniziando a lavorare per delineare il piano della prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter akanji da riscattare pavard la chiave

© Forzainter.eu - Inter, Akanji da riscattare: Pavard la chiave

In questa notizia si parla di: inter - akanji

Akanji Inter, tentativo last minute per il difensore: trattativa nel vivo, può arrivare solo in un caso

Pavard Inter, è lui la chiave per sbloccare Akanji: serve questo sforzo dal Marsiglia, la situazione

Akanji Inter, lo svizzero può essere un nome anche per il futuro: la strategia

inter akanji riscattare pavardInter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…” - L’Om non ha alcun vincolo di obbligo, ma potrà decidere liberamente se esercitare o meno il diritto di riscatto a fine campionato ... Da msn.com

Romano rivela: “L’Inter riscatta Akanji e prende anche…” - La società milanese è però pronta già a riscattare subito Akanji dal Manchester City, come rivela oggi Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Lo riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Akanji Riscattare Pavard