Archiviata la vittoria per 4-1 con la Cremonese, la sosta Nazionali è arrivata nel migliore dei modi per l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a risalire la china della classifica dopo un avvio complicato e desiderano rimanere su questa retta via. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico per la settima giornata di Serie A. Un duello che può dire tanto sul prosieguo dell’annata, contro una squadra che comanda la graduatoria in questo momento. Al tempo stesso, però, la Beneamata starebbe iniziando a lavorare per delineare il piano della prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Akanji da riscattare: Pavard la chiave