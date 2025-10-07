Insulti e schiaffi ai bimbi all'asilo sospese 3 educatrici | le violenze nelle immagini di videosorveglianza
A Potenza sono state sospese 3 educatrici dell'asilo nido "Melograno", con sede in via Ionio, accusate di aver offeso e picchiato 36 bambini di età inferiore ai 3 anni: "Sofferenze fisiche e morali idonee a compromettere il regolare sviluppo psicofisico dei minori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Schiaffi ai bambini dell'asilo nido, sospese tre educatrici - Questo il trattamento che sarebbe stato riservato ai 36 bambini che frequentano l' asilo nido “Il Melograno” di Potenza, convenzionato con il Comu ... Secondo rainews.it
Schiaffi a bimbi di meno di tre anni in un asilo nido di Potenza, sospese tre educatrici - Il provvedimento del gip è stato eseguito dai Carabinieri che, per diversi mesi, hanno condotto le indagini con la Procura ... Segnala msn.com