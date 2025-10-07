Insulti e schiaffi ai bimbi all'asilo sospese 3 educatrici | le violenze nelle immagini di videosorveglianza

Fanpage.it | 7 ott 2025

A Potenza sono state sospese 3 educatrici dell'asilo nido "Melograno", con sede in via Ionio, accusate di aver offeso e picchiato 36 bambini di età inferiore ai 3 anni: "Sofferenze fisiche e morali idonee a compromettere il regolare sviluppo psicofisico dei minori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

