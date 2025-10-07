Insulti contro Bruno Vespa e una scritta in un ascensore della Rai | Spiace ma non intimidiscono
Messaggi di solidarietà da gran parte del mondo politico per Bruno Vespa, vittima di una scritta ingiuriosa apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. "Vespa infame" sono le parole impresse su una parete con un pennarello, che hanno fatto scattare una denuncia alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso per tentare di risalire ai responsabili. L’episodio arriva dopo le polemiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: insulti - bruno
Pippo Baudo, la celebre lite con Bruno Vespa: quando i due conduttori litigarono e arrivarono a insulti e sputi
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: “Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico”
Insulti a Bruno Vespa nell'ascensore della Rai: "Infame". Avviata un'inchiesta
Adrano: “siamo alle solite. Provocazioni e insulti. Controreplica dei consiglieri Cancelliere, Scarpato, Bruno e Coco, a Massimiliano Zignale “Non ci aspettavamo questo ennesimo attacco da parte di un Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia al Sindaco. C’è u - facebook.com Vai su Facebook
Insulti contro Vespa, 'spiace ma non intimidiscono' - "È inaccettabile che all'interno dell'azienda non si rispetti un professionista come Bruno Vespa, che da decenni rappresenta un simbolo dei valori del servizio pubblico", ha fatto eco Antonio Marano, ... Si legge su ansa.it
«Bruno Vespa infame»: nella sede Rai spunta la scritta contro il giornalista - Nella sede Rai di via Teulada è apparsa la scritta «Vespa infame». Come scrive leggo.it