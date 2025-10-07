Messaggi di solidarietà da gran parte del mondo politico per Bruno Vespa, vittima di una scritta ingiuriosa apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. "Vespa infame" sono le parole impresse su una parete con un pennarello, che hanno fatto scattare una denuncia alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso per tentare di risalire ai responsabili. L’episodio arriva dopo le polemiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Insulti contro Bruno Vespa e una scritta in un ascensore della Rai: "Spiace ma non intimidiscono"