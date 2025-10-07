Insulti a Bruno Vespa nell' ascensore della Rai | Infame Avviata un' inchiesta
Bruno Vespa oggetto di insulti alla vigilia della puntata di Porta a porta in cui ospiterà il premier Giorgia Meloni. Stando a quanto riferito, una scritta intimidatoria è stata rivenuta all'interno di un ascensore della sede Rai di Via Teulad, a Roma. L'autore del messaggio, ha lasciato scritto: "Vespa infame". Un gesto vergognoso, che arriva, fra l'altro, dopo le polemiche rivolte al conduttore, finito al centro della bufera per aver sbottato contro Tony La Piccirella, uno degli attivisti a bordo della Flotilla. Pare probabile che l'insulto sia legato alla stessa vicenda. Ovviamente l'episodio è stato subito denunciato, e Giampaolo Rossi, Direttore Generale Corporate della Rai, ha preso immediatamente le difese del giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: insulti - bruno
Pippo Baudo, la celebre lite con Bruno Vespa: quando i due conduttori litigarono e arrivarono a insulti e sputi
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: “Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico”
Adrano: “siamo alle solite. Provocazioni e insulti. Controreplica dei consiglieri Cancelliere, Scarpato, Bruno e Coco, a Massimiliano Zignale “Non ci aspettavamo questo ennesimo attacco da parte di un Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia al Sindaco. C’è u - facebook.com Vai su Facebook
«Bruno Vespa infame»: nella sede Rai spunta la scritta contro il giornalista - Nella sede Rai di via Teulada è apparsa la scritta «Vespa infame». leggo.it scrive
“Bruno Vespa infame”, la scritta incisa nell’ascensore della Rai. L’Ad Rossi: “Intimidazione inacettabile” - Nella sede Rai di via Teulada a Roma è apparsa una scritta offensiva nei confronti del giornalista Bruno Vespa ... Come scrive fanpage.it