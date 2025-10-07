Insulti a Bruno Vespa nell' ascensore della Rai | Infame Avviata un' inchiesta

Bruno Vespa oggetto di insulti alla vigilia della puntata di Porta a porta in cui ospiterà il premier Giorgia Meloni. Stando a quanto riferito, una scritta intimidatoria è stata rivenuta all'interno di un ascensore della sede Rai di Via Teulad, a Roma. L'autore del messaggio, ha lasciato scritto: "Vespa infame". Un gesto vergognoso, che arriva, fra l'altro, dopo le polemiche rivolte al conduttore, finito al centro della bufera per aver sbottato contro Tony La Piccirella, uno degli attivisti a bordo della Flotilla. Pare probabile che l'insulto sia legato alla stessa vicenda. Ovviamente l'episodio è stato subito denunciato, e Giampaolo Rossi, Direttore Generale Corporate della Rai, ha preso immediatamente le difese del giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

