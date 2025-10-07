Insulta e minaccia gli agenti con una bottiglia di birra | arrestato in stazione

Stava bivaccando davanti alla stazione e, quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, ha dato in escandescenza, minacciando gli agenti con una bottiglia di birra.É finito in manette qualche giorno fa in piazza Garibaldi un 35enne cittadino nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

