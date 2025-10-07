Installato un nuovo defibrillatore | Apollosa diventa comune cardioprotetto
Tempo di lettura: < 1 minuto Con l’installazione dell’ultimo defibrillatore, Apollosa diventa Comune cardioprotetto. I dispositivi sono stati collocati in piazza Saponaro, presso il Campo Sportivo Comunale “Calione” e presso la rotonda nel centro di San Giovanni. “Queste installazioni – dichiara il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente – garantiscono una maggiore sicurezza e tutela della salute dei cittadini. Intervenire tempestivamente significa aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Prossimamente sarà organizzato anche un corso BLSD, così da rendere il nostro territorio sempre più sicuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: installato - nuovo
