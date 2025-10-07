Anche gli influencer avranno presto un loro personalissimo premio. Instagram ha infatti presentato i Rings, nuovi riconoscimenti pensati per celebrare i suoi oltre 3 miliardi di profili attivi ogni mese. La piattaforma di Meta ne assegnerà 25, che consisteranno sia in un anello d’oro disegnato dalla stilista britannica Grace Wales Bonner sia in una controparte digitale, da sfoggiare attorno alla foto profilo oppure alle storie. I vincitori potranno anche personalizzare il colore di sfondo del proprio account e dare un tocco creativo al pulsante dei Like per tutto l’anno successivo. Gli organizzatori non hanno annunciato ancora la data ufficiale della prima edizione, limitandosi ad affermare che i primi premi saranno annunciati «presto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Instagram Rings, arrivano i premi per i creator