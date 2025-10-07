Care lettrici, gentili lettori l’ondata di droni di queste settimane in Europa occidentale fa ritenere alcuni che ci si trovi davanti a una fobia fomentata dai media e dai governi europei per terrorizzare la popolazione agitando lo spauracchio russo, ma i numeri dei sorvoli sospetti sono inequivocabili, come sono inequivocabili sono i siti dei sorvoli. Un nuovo strumento di guerra ibrida o solo suggestione montata ad arte? La Russia sta riallacciando i suoi rapporti con la nuova Siria di HTS, e lo sta facendo col suo strumento di soft power migliore: gli armamenti. Una delegazione siriana è stata recentemente a Mosca e ha visionato diversi armamenti pesanti, insieme a droni e sistemi di difesa aerea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideWar: Droni in Europa e Osservatorio PLA