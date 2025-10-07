Inside the Taboo la mostra di Aldo Kodac a Roma

L’artista uruguayano Aldo Kodac presenta a Roma, presso il Palazzo Cavallerini Lazzaroni, un nuovo ciclo di lavori che si distingue per una profonda ricerca tecnica sul segno, sulla luce e sulla percezione.La mostraInside the Taboo” inaugurerà il 9 ottobre e sarà visitabile fino al 9 novembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

